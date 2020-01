A Brasilcap tem um novo presidente: Antônio Gustavo Matos do Vale. Aos 68 anos, ele ocupava a vice-presidência de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações do Banco do Brasil desde janeiro de 2019. Também foi vice-presidente de Tecnologia do BB entre 2017 e 2018. A sua nomeação foi aprovada no último dia 7 pela Susep.

Nascido em Caratinga (MG), o executivo iniciou sua carreira no Banco de Minas Gerais no início da década de 70. Ele trabalhou ainda por 27 anos no Banco Central, onde seu último cargo foi o de diretor de Liquidações e Controle de Operações do Crédito Rural. Também comandou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), de 2011 a 2016.

Vale é graduado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Minas Gerais. Ele tem ainda especialização em Análise de Sistemas de Informação pela Fundação João Pinheiro, em convênio com a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (Fundep), de Belo Horizonte.

O novo presidente, que assume o cargo no lugar de Marcelo Farinha, tem como desafio ampliar a visibilidade de produtos e serviços da empresa, que completa 25 anos de atividades em 2020.

“A companhia é protagonista do mercado de capitalização. Por isso buscamos soluções cada vez mais versáteis de capitalização”, explica.

Prêmios

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa já entregou um total de R$ 2,25 bilhões em prêmios, que abrangem 646.521 títulos. Atualmente, a organização conta com 3,8 milhões de clientes e de soluções de capitalização, como o estímulo à disciplina financeira com chances de premiação, incremento de negócios para empresas por meio dos títulos de incentivo, garantia ágil e segura para o aluguel de imóveis, contribuição à filantropia entre outros.

N.F.

