Corretores parceiros da Argo Seguros receberam nesta manhã um comunicado da seguradora informando que ‘a operação brasileira agora passa a ser reconhecida como um mercado de crescimento estratégico dentro da estratégia global da organização’. O aviso teve como objetivo informar aos colaboradores sobre os próximos passo da companhia.

Veja o comunicado na integra a seguir:

“Prezado parceiro de negócios,

Alinhado ao foco do Grupo Argo em eficiência, subscrição lucrativa e crescimento sustentável, informamos através desta nota oficial que a operação brasileira agora passa a ser reconhecida como um mercado de crescimento estratégico dentro da estratégia global da organização. Isso ocorre como resultado do ano sólido entregue em 2019, quando apresentou crescimento em todos os KPIs e, mais importante, resultado operacional altamente positivo.

Nesta nova etapa, a operação brasileira precisará de forte investimento de tempo e de recursos. Por isso, o Grupo decidiu encerrar a operação de Miami (EUA), que tinha a missão de Hub para a América Latina. Informamos que um plano de transição está em vigor e será finalizado até o final de fevereiro, quando a Operação terá seu fechamento oficial.

Sob o novo status, o País se reportará diretamente à divisão das Américas da empresa, reportando-se ao vice-presidente executivo, Gary Grose (chefe global de produção / marketing, presidente da Colony Insurance e membro do comitê executivo do grupo), com sede em Chicago (EUA) e uma longa história não apenas com a companhia, mas com mais de 25 anos no setor de seguros.

‘Estou muito entusiasmado com o Brasil e com a grande operação que a equipe construiu lá. A organização estava realmente precisando obter rentabilidade operacional, o que alcançou em 2019 com resultados acima da expectativa’, afirma Grose. Ainda segundo ele, ‘a região agora será elevada a um perfil de país de crescimento estratégico para o Grupo, com principal responsabilidade de manter a operação lucrativa e aumentar os resultados, pois vemos um grande potencial no mercado local de seguros’, complementa o executivo.

Nesta nova estrutura, Newton Queiroz continuará ocupando os cargos de CEO e presidente da empresa no Brasil e, além disso, assumirá a responsabilidade por todos os negócios no País, incluindo resseguro, reportando-se a Grose.

‘Essa notícia é um reforço do compromisso da seguradora com o Brasil e a equipe local. Temos certeza de que o ano de 2020 será outro grande ano para a operação brasileira e esperamos trabalhar ainda mais com as Américas e com Grose, que sempre deram muito apoio ao Brasil’, disse Queiroz.

O Grupo Argo aproveita a oportunidade para agradecer o apoio e parceria dos corretores de seguros durante 2019 e para reforçar que em 2020 precisará de vocês ainda mais, pois nesse novo status a operação brasileira será um motor importante para os planos de crescimento da organização.”

