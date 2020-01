A GEO anunciou o lançamento do Guia do Seguro para o Crédito Digital. A iniciativa busca educar sobre o papel do seguro e como ele pode influir positivamente na cadeia de crédito, seja na entrada de novos devedores ao oferecer maior eficiência no processo de adesão, ou no aumento da escalabilidade de oferta em decorrência da sua facilidade de contratação e capilaridade, podendo auxiliar também na padronização das atividades do segmento.

O mercado de crédito digital conta com rápida expansão no Brasil. Segundo pesquisa da PwC e da ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital), as fintechs brasileiras receberam o dobro de pedidos de crédito por pessoas físicas em 2018 em comparação com o ano anterior.

Entre as ofertas do portfólio da companhia para esse segmento, estão o DFI Sistema Financeiro, o Seguro Habitacional e o Seguro Prestamista. O último foi anunciado para o mercado no último mês de dezembro, em parceria com a seguradora MetLife. As outras duas apólices contam com a garantia da seguradora Zurich.

Esses serviços podem ser aproveitados por bancos digitais que ainda não contam com ofertas de crédito, assim como por bancos tradicionais que ainda não digitalizaram todo o seu portfólio. No caso do mercado brasileiro, uma modalidade de crédito que tem se destacado é o home equity, com a utilização de imóveis como garantia para empréstimos ou cartões de crédito.

“Entendemos que esse guia serve também para reforçar ao mercado segurador as possibilidades que surgem ao trabalhar em conjunto das fintechs bancárias e de crédito. Analisamos o panorama local e também o global, que pode servir de indicador do trabalho feito em outros países e que pode ser reproduzido no Brasil. Apesar de ser parte de um movimento recente da empresa, esse é um mercado com tendência de forte crescimento no país”, analisa Rossana Costa, diretora da GEO.

O guia em formato ebook pode ser acessado nesse link.

N.F.

