Época de férias para adultos e crianças é motivo para aproveitar o tempo com boas opções de lazer. O Gboex auxilia seus associados garantindo vantagens especiais e descontos atrativos por meio de sua Rede de Convênios, de Norte a Sul do Brasil.

Entre as opções, o Marina Park, parque aquático localizado em Capão da Canoa (RS), concede descontos de 30% no valor do ingresso. Já no Everest Rio Hotel, localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, o associado consegue contratar a estadia com 10% de desconto sobre a tarifa do dia. Se o destino for a Bahia, na Costa do Sauípe, o Hotel Rio Quente também garante 10% de redução no valor.

Há benefícios em agências de turismo, como o Club de Férias, de São Paulo que conta com até 40% de descontos em colônias de férias, pousadas e na rede hoteleira, além de entradas gratuitas em teatros para o titular; e a Coobrastur Viagens, de Canela (RS), com adesão gratuita para qualquer plano de hospedagem e 50% de desconto na mensalidade nos 6 primeiros meses e 30% nos 6 meses seguintes.

A lista ainda inclui parques temáticos, cinemas, games, bares e restaurantes, serviços de locação e manutenção de carros. São mais de 6.400 estabelecimentos parceiros em todo o Brasil.

Mais informações estão disponíveis no site ou pelo aplicativo da rede.

