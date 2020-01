Com a chegada das férias, a movimentação de turistas cresce e, consequentemente, a procura pelo seguro viagem também. Em análise feita pela Porto Seguro, em 2018, nos últimos três meses do ano a contratação do produto cresceu 27% em comparação com o mesmo período de 2017. As expectativas em relação ao desempenho desse seguro são igualmente positivas para o primeiro mês de 2020, período em que muitas pessoas ainda aproveitam os dias de descanso.

Para Marcos Silva, diretor comercial da Porto Seguro no Rio de Janeiro, o seguro não deve ser encarado como um gasto extra, mas sim como um meio que vai proporcionar uma viagem mais tranquila caso algum imprevisto aconteça. “Muitas vezes, as pessoas que não contratam uma proteção acabam tendo gastos maiores do que todos os custos da viagem quando se deparam com contratempos”, afirma.

O produto da seguradora conta com quatro opções de planos que cobrem imprevistos em deslocamentos terrestres, marítimos e aéreos nacionais e internacionais, atendimento em português 24h por dia, extravio de bagagem, despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas, remoção inter-hospitalar, além de indicação de hotéis para hospedar seu pet durante o período em que estiver viajando (serviço disponível para São Paulo).

O seguro ainda oferece facilidades no pagamento: valor reduzido em 35% no Plano América Latina e 25% nos demais planos. Os clientes que usarem o cartão de crédito Porto Seguro ainda têm 5% de desconto e podem parcelar o valor do produto em até 12 vezes.

N.F.

Revista Apólice