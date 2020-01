A partir desta segunda-feira, 13 de janeiro, a Essor Seguros tem um novo gerente de Desenvolvimento de Negócios e Canais Digitais, o executivo Roberto Uhl. Com 19 anos de experiência no mercado segurador, atuando em subscrição de riscos e gestão de carteiras, desenvolvimento de produtos e canais digitais, Uhl possui conhecimento nos segmentos de Property SME, E&O, MedMal, D&O e RD. O novo colaborador já passou pelas seguradoras Real Seguros (atual Tokio Marine), ACE (atual Chubb) e, por último, Argo.

Dada a importância estratégica da área, ele se reportará diretamente ao CEO da seguradora, Fabio Pinho. O executivo assume a missão de liderar o desenvolvimento de novos negócios e canais digitais da companhia, “como mais um passo na na busca de pensarmos na diferenciação e inovação nos próximos anos”, afirmou Pinho.

“Vamos expandir as oportunidades para nossos parceiros, utilizando a tecnologia para enfrentar um mercado em plena transformação digital. A companhia está preparada para os desafios e é motivador poder somar com esta equipe”, diz Uhl. Ele atuará no escritório da Essor em São Paulo.

