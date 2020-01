O começo de ano é um período de muitas viagens durante as férias e, claro, um momento ideal para fazer muitos registros. Para garantir a tranquilidade com o seu equipamento fotográfico, por exemplo, é fundamental contar com um seguro que proteja o seu bem, inclusive nos destinos internacionais.

Em seu portfólio, a Porto Seguro oferece um seguro específico para máquinas fotográficas. Personalizado, ele oferece cobertura para danos físicos (causados por acidentes, incêndios, queda de raio, impacto de veículos ou tentativa de roubo); subtração do bem; danos elétricos (desde que ocasionados por descargas elétricas, oscilações de energia e curtos circuitos); danos por líquido provocados de forma acidental; além de perda ou pagamento de aluguel, reembolso ao locatário ou pagamento do valor do aluguel ao proprietário do equipamento para danos cobertos.

Todas as coberturas são estendidas para viagens internacionais e Marcelo Santana, gerente de Ramos Elementares da companhia, destaca a importância dessa medida para garantir a tranquilidade dos segurados.

“Fazer um seguro para máquinas fotográficas é muito importante, seja antes de viajar ou após adquirir sua câmera. O investimento feito em equipamentos como estes, seja o segurado um profissional da fotografia ou não, é bastante significativo, o que aumenta a necessidade de contar com uma proteção”, ressalta o executivo.

Além de contar com a proteção oferecida pelo seguro, na hora de viajar é importante ficar atento com o manejo da sua câmera. Seja em tráfego terrestre ou aéreo, evite despachar os seus equipamentos. Leve-os na bagagem de mão, sempre com você.

N.F.

Revista Apólice