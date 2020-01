As relações comerciais entre Brasil e Índia devem avançar em breve. Conforme divulgado recentemente na imprensa, os dois países pretendem assinar um amplo acordo econômico que visa a cooperação e facilitação de investimentos. O objetivo é dar mais segurança jurídica ao investidor para estimular negócios bilaterais.

A parceria pode favorecer executivos, empresários e empreendedores brasileiros, que terão a oportunidade de expandir a presença e promover intercâmbio comercial com a Índia, a 10ª maior economia do mundo. Um dos mercados mais importantes do país asiático é o de seguros, que se destaca pela inovação de produtos e canais de distribuição vibrantes, além de contar com publicidade direcionada e campanhas promocionais de seguradoras.

Atualmente, operam na Índia 24 empresas de seguros de vida e 33 empresas de seguros não vida, que competem em preço e serviços para atrair clientes, além de duas empresas de resseguros.

Índia 2020

Para apresentar esse mercado aos profissionais brasileiros, a ENS promoverá entre os dias 9 e 14 de março o curso “Dinâmicas do crescimento na Índia: um mercado de seguros em rápida evolução”. Em cinco dias de aulas teóricas e palestras, serão apresentados os fatores que levaram à evolução da indústria de seguros indiana e explicadas as formas de aplicação dos conhecimentos globais na conjuntura do nosso país, entre outros temas.

Além deste treinamento, a Escola está com inscrições abertas para outros cinco programas no exterior, que serão ministrados com instituições de ensino estrangeiras para capacitar profissionais brasileiros com as melhores práticas de alguns dos mercados e economias mais desenvolvidos do mundo.

Investimentos, pré-requisitos e conteúdos programáticos podem ser consultados no site da entidade, mesmo canal para inscrições nos processos seletivos.

N.F.

Revista Apólice