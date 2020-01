Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento técnico da sua força de vendas, a Amil acaba de renovar contrato com a ENS para oferecer o curso para Habilitação de Corretores de Seguros no formato in company a 120 profissionais do mercado. Ao final das aulas, os corretores poderão realizar o processo para obtenção do registro profissional junto ao Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta).

O curso será oferecido aos corretores de planos de saúde de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) que tiveram destaque de performance em 2019. As aulas ocorrerão a partir de março de e ministradas por professores da entidade renomados no mercado. Entre as disciplinas estão Teoria Geral do Seguro; Saúde Suplementar; Matemática Financeira; Direito e Legislação do Seguro; Estratégias de Comercialização e Gerenciamento de Riscos.

O curso faz parte das ações de educação voltadas para os corretores que comercializam os produtos da empresa, que, desde 2002, contam com uma Universidade de Vendas. Em 2019, mais de 7 mil corretores passaram por treinamentos técnicos sobre a nova grade de produtos da Amil, lançada em outubro. No ano passado, a operadora também realizou uma ação de treinamento e premiação com as principais corretoras parceiras. O “Quiz Show Amil”, que aconteceu no Rio e em São Paulo e consistiu em uma competição com 110 perguntas sobre a companhia, com o objetivo de ampliar o conhecimento e relacionamento com corretores, supervisores e equipe administrativa das corretoras.

“Ficamos felizes em contribuir com a capacitação profissional dos corretores, o que pode significar mais oportunidades no mercado”, afirma Fábio Almeida, diretor de vendas e pós-vendas da Amil. “A operadora investe em treinamentos para que os corretores possam conhecer mais sobre a empresa e sobre técnicas que ajudem a aumentar as vendas. Queremos estreitar nosso relacionamento com o canal e esse tipo de inciativa reforça essa estratégia”, ressalta o executivo.

Na opinião da diretora de Ensino Técnico da ENS, Maria Helena Monteiro, a parceria traz benefícios para os dois lados. “O investimento da Amil na capacitação dos corretores de seguros é benefício que ela agrega a essa força de vendas. Tenho certeza de que a Escola dará a sua contribuição formando essa mão de obrae preparando esses profissionais para uma atuação de alto desempenho”.

