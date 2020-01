No final de dezembro, a ENS realizou a sua 1ª Convenção de Promoção de Vendas. O evento aconteceu no Hotel Hilton, em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), dentro do 7º Encontro de Lideranças do Mercado da Corretagem de Seguros, organizado pela Fenacor.

O objetivo da convenção foi mostrar aos presidentes e delegados dos Sincors um modelo de parceria especialmente desenhado para os sindicatos se tornarem promotores dos programas educacionais da Escola. O diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, fez uma apresentação sobre o novo posicionamento de mercado da Instituição e deu detalhes de como o convênio funcionará.

“A entidade e seus promotores atuarão como uma única unidade de negócios. O papel deles será expandir nossas atividades e atrair novos alunos. Temos conteúdo, professores e estrutura, queremos que vocês nos ajudem a promover tudo o que temos para oferecer”, explicou Godoy.

Robert Bittar, presidente da Escola e vice-presidente da Fenacor, também falou aos líderes dos Sincors. “Temos uma história de excelência na área de Ensino Técnico e desde 2005, quando nos tornamos instituição de ensino superior, colecionamos várias notas máximas no MEC”, salientou.

O deputado federal e presidente do Sincor-GO, Lucas Vergilio, elogiou o modelo de negócios apresentado e enalteceu a parceria. “A Escola tem duas mantenedoras, Fenacor e CNseg. Os Sincors são a Fenacor. Então, nós, Sindicatos, também somos mantenedores da Escola. É esse espírito que deve existir entre todos para que tenhamos entrosamento em todas as ações”.

O anfitrião do evento, o presidente da Federação, Armando Vergilio, destacou que a parceria trará novas possibilidades de atuação para os sindicatos. “Escola e Sincors vivem um momento importante e, ao mesmo tempo, desafiador, mas que também traz grandes oportunidades. Dentro da visão que os sindicatos têm de agregar produtos e serviços para a categoria, esta parceria representa um braço interessante na área de conhecimento e pesquisa”, disse.

Após a apresentação, todos ganharam um óculos de realidade virtual e puderam assistir ao tour virtual das instalações da ENS no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP). Além de Bittar e Godoy, estiveram presentes pela Escola a diretora de Ensino Técnico, Maria Helena Monteiro, e titulares de diversas áreas.

N.F.

Revista Apólice