Eduardo Godoi Correa acaba de assumir a direção do escritório da Icatu Seguros em Brasília. O executivo, que atuava como superintendente de Produtos e Serviços do Sicredi, terá como desafio ampliar a atuação dos parceiros atuais e abrir novas frentes para o desenvolvimento da seguradora no Centro-Oeste do Brasil.

Em previdência a Icatu ocupa lugar de destaque na região, com crescimento de 111% em contribuições até novembro de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018, perdendo a liderança apenas para São Paulo.

Além disso, como forma de reforçar a comunicação de seus maiores lançamentos, nesta quarta-feira, 29, o escritório realiza um evento especial para corretores, para apresentar o novo produto de vida individual da companhia, o Equilíbrio, que reúne prêmio nivelado, contribuição flexível e reserva financeira com rentabilidade garantida, primeiro produto no Brasil inspirado no Universal Life, que representa 44% do mercado de seguros americano. (Fonte: LIMRA, 2018). O evento acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a partir das 9h.

