Com o intuito de impulsionar o crescimento da companhia no Brasil, a Indra anunciou a chegada de seu novo Country Manager, Eduardo Almeida. O executivo chega para liderar os mais de 8.500 profissionais que atuam na empresa e com a missão de consolidar e impulsionar o cenário positivo da organização no Brasil, país que hoje é o principal mercado da companhia na América Latina e que representa cerca de 35% das receitas na região.

Almeida é formado em Computação pela Universidade Mackenzie e tem MBA em Business Administration pela Fundação Getúlio Vargas. Conta com experiência profissional de mais de 25 anos em companhias como Alcatel, Cisco Systems e Unisys. Anteriormente, ocupava o cargo de Vice-presidente e Diretor Geral para América Latina da Unisys Corporation.

“Vivemos um grande momento em nossa indústria. Assumo a grande missão de impulsionar os patamares dos negócios da Indra no Brasil e ao mesmo tempo sinto-me honrado com a oportunidade de impactar nossos clientes através da inovação e tecnologia”, destaca o executivo..

Depois de cumprir um ciclo de cinco anos à frente da empresa no Brasil, Jorge Arduh foi um dos principais responsáveis pelo reposicionamento da companhia no país, com projetos traduzidos em um crescimento de vendas e ampliação nas contratações. Arduh, que segue ligado à organização, apoiará o processo de transição em curso durante os próximos três meses, com o objetivo de colocar em prática um modelo que facilite e mantenha o êxito da operação da Indra.

N.F

Revista Apólice