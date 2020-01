Os proprietários de veículos automotores de todo o país já podem realizar o pagamento do seguro DPVAT 2020. Os valores variam de R$ 5,23, para automóveis, e R$ 12,30, para motocicletas. A última semana de janeiro tem vencimentos para estados como Acre, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Já em fevereiro, proprietários de diversas categorias e finais de placa em Acre, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo devem efetuar os seus pagamentos.

O DPVAT deve ser pago uma única vez ao ano junto ao vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA, acompanhando os calendários estaduais definidos pelas secretarias de Fazenda de cada estado. As datas podem ser conferidas nessa página. As informações completas de como pagar estão disponíveis no site. É importante lembrar que o pagamento do seguro obrigatório é condição para obtenção do CRV e CRLV, documentos que comprovam o licenciamento anual do veículo. Além disso, o proprietário garante a sua indenização em caso de acidente de trânsito.

Leia mais: Seguro DPVAT 2020: motoristas já podem realizar pagamento

N.F.

Revista Apólice