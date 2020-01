A Dynatrace melhorou a disponibilidade das soluções da CNseg por meio de sua plataforma de Inteligência de Software, que fornece respostas em tempo real ao desempenho de aplicativos, serviços interconectados, infraestrutura hibrida/multi-cloud e experiência dos usuários.

De acordo com Luis Freitas, gerente de TI da Confederação, a ferramenta possibilita identificar pontos de melhorias na gestão das aplicações, tornando possível as correções de código e de infraestrutura que aumentaram a disponibilidade das soluções da entidade. “A infraestrutura das aplicações é dinâmica e sua complexidade requer monitoramento que possibilita maior assertividade no diagnóstico dos problemas, o que melhorou com a implementação da solução DPM da Dynatrace”, explica.

O gerenciamento de performance digital possibilita uma visão única de toda a transação do negócio que vai desde o início da navegação até a conclusão do pedido ou qualquer outro ponto que o usuário decida parar. Em um mundo cada vez mais digital, as empresas buscam diferentes formas de melhorar a visibilidade em cada uma das camadas que envolvem a aplicação. No entanto, na maioria das vezes, as equipes de TI não percebem a correlação entre os elementos e o negócio porque estão focadas apenas nos componentes de tecnologia de uma maneira isolada.

“Os modelos de negócios se transformaram e as companhias passaram a depender de aplicações para quase todos os processos. Essa transformação digital não é simples e exige mudanças massivas na forma como operamos o negócio e a TI. Hoje, com o apoio da Inteligência Artificial aprendemos de forma automática como as aplicações funcionam detectando mudanças e anomalias no dia a dia, além de mapearmos em tempo real métricas que são capazes de mostrar se o negócio está funcionando como deveria a partir da aplicação e a experiência dos clientes/usuários”, explica Fernando Mellone, senior Territory Manager da Dynatrace e responsável pelo atendimento da entidade.

De acordo com Freitas, a ferramenta tem como ponto alto sinalizar as tendências de comportamento da aplicação que podem levar a falhas. “Antes a equipe de infraestrutura trabalhava de forma reativa aos problemas. Hoje é possível nos antecipar, mitigando a ocorrência de interrupção dos serviços”, diz.

N.F.

Revista Apólice