Pensando em trazer praticidade, o Clube Porto, site de benefícios para os clientes e segurados da Porto Seguro, oferece uma série de descontos em mais de 150 estabelecimentos físicos e on-line em todo o Brasil. Em análise feita pela companhia, mais de 45% dos descontos resgatados no Rio de Janeiro são referentes ao segmento de lazer e turismo, que é liderado pelo serviço de locação de veículos, seguido por passagens áreas, hospedagens e ingressos de shows, cinema, teatro, exposições e parques de diversão.

No site estão disponíveis sete categorias de serviços, são elas: compras, conveniência, cultura e educação, gastronomia, lazer e turismo, saúde e bem-estar e serviços automotivos. “Aqui no RJ o programa é um atrativo e temos um bom retorno dos nossos segurados”, pontua Marcos Silva, gerente da seguradora no Rio de Janeiro.

Para aproveitar os benefícios, é necessário fazer um cadastro gratuito no site, escolher o serviço desejado, emitir um voucher e apresentá-lo no momento do pagamento. Com o programa, os clientes e segurados cadastrados também poderão ter acesso aos descontos oferecidos nas peças de teatro patrocinadas pela companhia e aqueles que optarem por pagar com o Porto Seguro Cartões terão vantagens e/ou condições de pagamento diferenciadas.

