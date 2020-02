O Clube de Vantagens Bradesco Seguros, plataforma que oferece ao segurado descontos em diversos produtos e serviços, comemora mais uma marca: um milhão de acessos.

Além da conquista, também foram apresentados novos parceiros, que vão desde moda masculina, com a Aramis Menswear e a Buckman, passando pela Case4You, de acessórios para celular, ao Hopi Hari. As marcas se juntam aos mais de 400 associados de diferentes áreas como viagens, restaurantes, farmácias, eletrônicos entre outros.

Para usufruir dos descontos nos mais de 500 mil produtos e serviços, não é preciso acumular pontos nem pagar mais nada. Basta ter um produto da Bradesco Seguros e se cadastrar no site. O portal também está disponível para smartphones, por meio do aplicativo da seguradora.

Novo layout

Para melhorar a percepção do segurado cadastrado, todo o site do Clube foi reestruturado em 2019. Com o novo design, é possível encontrar com mais facilidade centenas de produtos e serviços oferecidos.

O programa promove descontos para os clientes da Bradesco Seguros nos grupos de Previdência, Vida, Residencial, Saúde, Dental, Capitalização e Cartão de Crédito da seguradora. No aplicativo, com o serviço de geolocalização e filtro inteligente, o segurado aproveita os benefícios em suas áreas de interesse.

N.F.

Revista Apólice