Para acompanhar as integrações digitais, a Care Plus anunciou o novo programa de telepsicologia, que disponibiliza psicólogos para terapia online.

O tratamento tem a mesma qualidade e a confiabilidade de um serviço tradicional, porém com mais conforto, sendo necessário apenas o usuário ter acesso à internet. Os consultórios virtuais são seguros e criptografados, além de estarem disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.

Disponível para todos os planos, o novo serviço acontece em parceria com a clínica Telavita. Para participar, é necessário acessar o site, realizar um cadastro, escolher o profissional e fazer o agendamento na data e no horário de preferência. O beneficiário ainda pode acessar o currículo do psicólogo, situado na plataforma.

“O programa facilita muito a vida do beneficiário, mas sem perder a qualidade dos serviços presenciais. Esse é mais um serviço inovador, que garante comodidade e agilidade nas terapias de curto a longo prazo”, afirma Ricardo Salem, diretor médico da companhia.

Entenda como funciona

– Tenha acesso à internet por meio de um computador, tablet ou smartphone, com som e imagem ativos e elegíveis a qualquer um dos planos de saúde da Care Plus;

– No site, selecione a especialidade da psicologia requerida e defina a melhor data e o horário para a consulta;

– Para um contato mais humanizado, confira previamente o perfil dos profissionais disponíveis e escolha com quem deseja ser atendido;

– Por fim, basta agendar a consulta, e o atendimento acontece no local que você desejar.

