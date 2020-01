Os correntistas do Next que desejarem contratar produtos da Bradesco Seguros agora contarão com a oferta dos produtos e serviços no aplicativo do banco. Inicialmente, será disponibilizado o Plano Dental, que pode ser consultado em uma nova área do app, chamada de “Proteção”.

Composto por uma rede credenciada de mais de 31 mil dentistas em todo o Brasil, o plano dental foi pensado para atender as necessidades dos usuários e oferece cobertura como periodontia e endodontia (cuidados com a gengiva e tratamento de canal, respectivamente); radiologia; cirurgias; próteses; além de medidas de prevenção bucal. O plano é fruto da parceria entre a seguradora e a OdontoPrev.

Com valor de R$45,60 por mês e possibilidade de inclusão de dependentes de qualquer idade, o produto tem como objetivo levar proteção aos quase dois milhões de correntistas ativos do Next, em sua maioria jovens entre 18 e 34 anos, que ainda não possuem a cultura de contratar seguros. A finalidade é que os novos produtos e serviços da companhia sejam disponibilizados na plataforma para contratação a longo prazo.

A partir do novo canal de contratação, a seguradora reafirma o compromisso de potencializar os produtos e serviços por meio de novas plataformas de atuação.

A companhia conta com um portfólio de produtos disponíveis no mobile e no Internet Banking do Banco Bradesco. Desde de 2014, a empresa disponibiliza soluções em seguros aos correntistas do banco por meio do mobile e do Internet Banking. Na plataforma disponível nos smartphones, por exemplo, é possível contratar não só o plano dental, como também seguro viagem, residencial, acidentes pessoais, previdência privada, além de títulos de capitalização.

