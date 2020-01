A Bradesco Auto/RE vem investindo em tecnologia e realizou uma série de novidades para aprimorar a experiência de segurados e corretores com produtos e serviços no segmento de automóveis.

Entre as inovações, a companhia lançou a autovistoria por imagem, que permite aos segurados de todo o Brasil realizarem a vistoria prévia por conta própria. O procedimento pode ser feito de qualquer local, já que não é necessário agendar a vistoria prévia ou a visita de um prestador. O serviço consiste no envio de fotos do veículo para a seguradora por meio de um link que o cliente recebe por SMS no celular. Isso ocorre após o corretor realizar a transmissão da proposta no sistema de automóvel. A tecnologia aplicada pela empresa na autovistoria atribui um número único a cada foto e garante que cada uma delas seja utilizada apenas uma vez. Após o envio, uma análise é realizada e, em menos de um dia, a avaliação é finalizada.

Rodrigo Herzog, superintendente de operações BARE, ressalta que apenas 8% das vistorias são feitas pelo próprio segurado e o objetivo é que, ao longo do ano de 2020, esse número chegue a 50%, o que representaria um crescimento de 42%. “A autovistoria por imagem oferece comodidade e simplicidade ao segurado, além da rapidez e eficiência na troca de informações com a companhia”, afirmou.

Mais facilidades para os corretores

Outra novidade que promete atrair a atenção dos corretores é a emissão de apólices sem pagamento. Esse é um dos grandes destaques para o ano de 2020. Hoje, a organização leva sete dias para emitir um documento e a expectativa é passar a emitir em apenas um dia.

Ainda como parte dos investimentos, a seguradora anunciou o extrato unificado, que tem o objetivo de simplificar a gestão do pagamento de apólices e endossos do produto Auto Frota. Agora, os segurados e os corretores passam a contar com a facilidade de receber mensalmente as informações consolidadas de todas as movimentações realizadas na apólice, como endosso de inclusão e exclusão de item, juntamente com o boleto referente ao respectivo parcelamento. O consumidor e o profissional receberão, também, o extrato unificado por meio de SMS e e-mail, além de poderem acessá-lo via Site do Segurado e Portal de Negócios.

N.F.

