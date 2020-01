A Bradesco Auto/RE investiu para melhorar o atendimento aos seus clientes do segmento de Ramos Elementares e lançou novidades nos seus serviços. Um exemplo é a Central de Sinistros online, que passou por uma repaginação e agora corretores e segurados podem abrir sinistros no portal de clientes ou no portal de negócios.

Outra novidade que promete tornar o atendimento a corretores mais acessível e prático é a ampliação do canal online Chat RE. Agora o sistema está disponível em todo o Brasil.

Rodrigo Herzog, superintendente de operações BARE, afirma que a seguradora está “realizando pesquisas, investimentos e simplificando processos no aprimoramento de serviços, a fim de tornar a experiência com nossos produtos ainda mais interessante aos corretores e segurados”, declarou.

Aplicativo mobile Bradesco Seguros Corretor

Para facilitar e dar mais agilidade ao trabalho dos corretores, a companhia investiu em um novo layout e funcionalidades do aplicativo. Agora é possível acessar propostas do produto Residencial, Empresarial e Condomínio, consultar apólices ativas, status e compartilhamento de comprovante de cobrança bancária (CCB) e fazer o download de CCB para propostas pagas em carnê. No caso das mudanças no layout, o objetivo foi que o usuário tivesse uma experiência melhor de navegação e usabilidade, com uma estética mais harmônica.

Serviços e Assistências

O serviço de Check-up residencial está com um novo formato de inspeção e diagnóstico da residência, realizado por especialistas em instalação elétrica, verificação de vazamentos, chaveiro, serviço de hidráulica, limpeza, troca de tomadas entre outros. Outra novidade é a ampliação do serviço de chaveiro e confecção de chaves, em caso de perda, para todos os cômodos da casa. O serviço de manutenção residencial também conta com desentupimento de registros e caixa de gordura; limpeza de caixas d’água e esgoto, além da já existente limpeza de ramais internos em pias e vasos sanitários.

