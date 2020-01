A Aon nomeou Alejandro Galizia como CEO de Commercial Risk, Health, Retirement e Data & Analytics para a América Latina.

Recentemente, Galizia atuou na empresa como CEO de Reinsurance Solutions na América Latina, cargo que ocupava desde 2014. O executivo iniciou sua carreira de desenvolvimento de clientes corporativos na Argentina. Em 1994, ingressou na Reinsur (representante de resseguros da Bain Hogg), adquirida pela companhia em 1998. Foi nomeado CEO da Aon Re Argentina em 2000 e logo depois assumiu o cargo de vice-presidente, ajudando a desenvolver soluções de seguros e resseguros para clientes corporativos da região.

“Alejandro é um líder com conhecimento do mercado regional e estará bem posicionado para trabalhar com a nossa equipe, a fim de continuar servindo consumidores e de acelerar nosso crescimento”, diz Eric Andersen, co-presidente da organização. “A indicação de um líder com o histórico e a experiência do executivo reforça nossa crença na importância que a região tem para a Aon”, completa.

Globalmente, a empresa tem investido em competências regionais e locais. Juntamente com a inovação e insights das linhas de solução, a companhia poderá ter uma maior entrega na região da América Latina.

“Temos uma equipe diversa e experiente, que possui conhecimento do nosso mercado e clientes locais”, afirma Alejandro Galizia. “Estou honrado por liderar este time”, ressalta.

Galizia assume o cargo de CEO após a aposentadoria de Fernando Pereira. Pereira atuou como CEO da América Latina desde 2012 e está na empresa há mais de 20 anos. “Fernando deixa uma marca na Aon. Todos nós nos beneficiamos de sua liderança e das equipes que ele construiu”, diz Andersen.

Pablo Munoz foi nomeado CEO de Reinsurance Solutions da instituição na América Latina. Ele assume a liderança do negócio que anteriormente era ocupada por Galizia.

N.F.

