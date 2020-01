Foi eleito por unanimidade o novo presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul (Sindseg – PR/MS). Paranaense de Cascavel, Altevir Dias do Prado, é Superintendente Executivo da Bradesco Seguros na Região Sul e vai suceder a partir do dia 15 de fevereiro o atual presidente, João Gilberto Possiede, ex-dirigente da Junto Seguros e figura de renome nacional que presidiu o Sindicato por mais de duas décadas. O novo presidente disse que João Gilberto Possiede é insubstituível, mas afirmou que recebe com humildade e agradecimento a missão de sucedê-lo na presidência. “Suceder uma lenda viva do mercado, uma pessoa com a grandeza histórica de Possiede, é realmente uma responsabilidade gigantesca. O Sindseg – PR/MS é um dos sindicatos regionais mais importantes e respeitados do Brasil, quase centenário, o que traz alegria, satisfação e grande responsabilidade”.

SAIBA MAIS: Rivaldo Leite é o novo presidente do Sindseg/SP A data da posse ainda não está marcada mas deverá ocorrer na primeira semana de março. A chapa vencedora das eleições tem como vice-presidente, Gustavo Henrich, da Junto Seguros; diretor financeiro, Moacir Abba de Souza (HDI); 2o diretor financeiro, Leandro Poretti (Sancor); diretor secretário, João Maria Francisco (Centauro On). Também foram eleitos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes junto a Fenaseg. Novo presidente Altevir Dias do Prado tem formação acadêmica em Filosofia, História e Ciências Econômicas, com Mestrado em Teoria Econômica (Unisinos) e Doutorado em Desenvolvimento Econômico pela PUC-RS, homologado pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Atua há 21 anos no mercado e fez carreira na Bradesco Seguros.

A trajetória do executivo na Bradesco Seguros iniciou em Pato Branco/PR como assistente de produção e desde então veio crescendo na empresa com passagens pelas filiais nas cidades paranaenses de Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa e Maringá. Em 2008, Prado foi convocado para assumir a sucursal de Goiás com o objetivo de reestruturar e ampliar a atuação da seguradora no estado. Dois anos e meio depois, retornou ao Sul, assumindo a filial da Bradesco Seguros em Porto Alegre/RS. No final de 2014, Prado foi promovido a Superintendente Executivo (função com status de diretor) e assumiu o cargo na sucursal de Campinas/SP, respondendo por todo o interior do estado de São Paulo. Durante os quatro anos que permaneceu em Campinas, Altevir venceu todos os anos consecutivamente campanha interna da seguradora, a “Talento de Seguro”, entre outras premiações. Em 2019, Altevir retornou para a Região Sul para comandar a maior Regional da Bradesco Seguros no país e, finalmente em 2020, foi eleito presidente do Sindseg – PR/MS, um dos mais tradicionais e importantes sindicatos regionais do Brasil.

K.L.

Revista Apólice