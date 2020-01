A Affix Administradora de Benefícios anunciou nova identidade visual para acompanhar a expansão da empresa. De 500 beneficiários de planos de saúde médicos em 2013, ano de sua fundação, hoje a companhia mantém 120 mil em todo o país, 36 operadoras parceiras em 19 regiões e 144 colaboradores.

No ano em que comemora 7 anos de existência, a organização celebra a saúde da empresa, fortalecida por inúmeras conquistas, aquisições e parcerias, com uma nova identidade visual anunciada por meio de tecnologia de realidade aumentada. Uma flor de lótus estilizada ao lado do nome Affix em letras minúsculas, com pétalas em tons de azul claro, azul escuro e verde e o símbolo do infinito transparente é a nova marca da administradora, simbolizando o momento que vive a companhia.

Para Pedro Rezende, sócio-fundador e CEO, esse é um movimento natural e necessário para uma instituição que acompanha as transformações do mercado e dos negócios no país e no mundo. “Estamos orgulhosos em divulgar nossa nova marca, que representa esse momento especial de expansão da companhia. O desenvolvimento da nova identidade visual é fruto de estudos detalhados e dedicação de nossa equipe de Marketing interna e da nossa agência parceira, além de ter tido envolvimento de nossos funcionários na escolha final do símbolo da empresa”, afirma.

A gerente de Marketing da companhia, Crislene Lima, coordenou o desenvolvimento da nova marca e a transição para a nova identidade visual, que envolveu desde a papelaria da empresa até a linha de lançamento com a realidade aumentada. “Foram mais de seis meses de dedicação e trabalho de pesquisa, estudo e análise para a criação da nova marca. Tivemos a ajuda de nossa equipe interna e de nossa agência de Marketing parceira, a TH9, que criou a identidade visual da empresa de acordo com a necessidade de comunicar o momento de expansão da organização e nosso compromisso com os clientes, parceiros e funcionários”, diz Crislene.

A tecnologia de realidade aumentada foi a alternativa escolhida pela gerente para levar a boa nova para o mercado. Executivos do setor, parceiros, clientes e funcionários receberão uma carta convite informando que a empresa começou 2020 com muitas novidades. Para saber os detalhes, a pessoa deve baixar um app em sua loja virtual, direcionar o smartphone para a marca antiga da empresa, impressa no texto da mensagem, e um vídeo com a nova campanha institucional apresenta a nova marca. Outra novidade é a Hannah, a chatbot da Affix, que fará o atendimento digital aos clientes a partir desse mês.

A Th9 Comunicação é a agência responsável pela criação da nova marca. Parceira da empresa desde sua fundação, também criou a identidade visual da companhia no início das atividades no mercado brasileiro. Dirigida por Guto e Patricia Reis, a agência atua em todo o país. “Desde o marco zero da Affix construímos a sua comunicação em conjunto, elaborando a concepção da sua primeira marca e desenvolvendo os conceitos empresariais que até hoje norteiam a forma de existir da organização”, declara Guto.

