A Zurich apresenta o seguro Zurich Max Equipamentos. Especialmente desenvolvido para a proteção de equipamentos móveis, o produto é destinado para a construção civil, terraplanagem e empresas de locação dentro deste segmento. Isso inclui atividades como movimentação de terra, linha amarela e frotas com mais dez itens.

A proteção traz Danos Materiais como cobertura básica, o que inclui danos físicos, roubo e furto qualificado, tumultos, transporte, danos elétricos, proximidade de água e cobertura para máquinas substitutas. O seguro conta também com benefícios adicionais como custos de recuperação/ salvamento, danos a mercadorias içadas e apreciação do valor de mercado em até 15% do valor inicial informado. O produto oferece uma série de vantagens opcionais que podem ser contratadas, já as coberturas adicionais incluem lucros cessantes, quebra de máquina e responsabilidade civil.

“Este é um segmento em que a companhia está apostando e por isso lançou o produto. Com a perspectiva de retomada do setor de construção civil no país, é um mercado com grande potencial para o seguro de equipamentos”, afirma Fábio Silva, superintendente de Linhas de Engenharia.

Um diferencial do produto, segundo o executivo, é a equipe de engenheiros dedicada a vistoriar e recomendar melhorias para o segurado, tanto sobre as instalações quanto à manutenção dos equipamentos. “Com experiência no setor, os profissionais fornecem percepções de risco de maneira eficaz, evitando possíveis perdas. Ao compreender o tipo de negócio, somos capazes de oferecer soluções para o gerenciamento de ações de prevenção, a tomada de decisões fundamentadas e otimização de orçamentos para melhoria de risco”, ressalta Silva.

