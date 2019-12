Em mais um movimento para gerar oportunidades para os seus parceiros de negócios, a Tokio Marine disponibilizou nacionalmente o Tokio Marine Auto Roubo. Com mais este lançamento, a companhia oferece ao corretor a possibilidade de prospectar clientes que ainda permanecem fora do mercado segurador. A novidade completa o portfólio da empresa que já conta com os produtos Auto, Auto Clássico, Auto Popular e o Auto Roubo+Rastreador, atendendo às necessidades e condições financeiras dos consumidores.

Como principal diferencial de vendas do seguro, a empresa oferece cobertura de colisão em caso de roubo ou furto localizado. Trata-se do ressarcimento de reparos, caso o veículo segurado sofra algum dano e seja localizado após o evento. Adicionalmente, o cliente pode parcelar o valor em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, assim como nos demais produtos de Automóvel.

“O produto é mais uma opção para nossos parceiros não perderem nenhum negócio. Com o produto, passaremos a oferecer aos corretores uma opção com foco em roubo e furto em praticamente todas as cotações, o que garante flexibilidade para o atendimento de seus segurados”, explica Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora.

Os produtos com ou sem rastreador serão indicados automaticamente pelo cotador da companhia, com base em regras de elegibilidade, ofertando a melhor opção para cada perfil de cliente. A seguradora oferece ainda assistência 24hrs, adicionais de cobertura para danos a terceiros, acidentes pessoais de passageiros, opções de carro reserva e serviços de vidros, podendo adequar estas alternativas.

“No acumulado entre janeiro e outubro deste ano, a carteira de automóvel da Tokio cresceu 5,5%, ante um mercado praticamente estável, com aumento de apenas 0,5% no mesmo período. Esse resultado demonstra que o investimento na ampliação da oferta de produtos tem fomentado novas oportunidades de negócios para nossos parceiros”, ressalta Padial.

N.F.

