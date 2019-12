O final de ano está chegando e o seguro é um aliado importante para evitar dores de cabeça durante as viagens de férias. Por isso a TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, elaborou uma série de dicas para botar o pé na estrada com tranquilidade.

1º – Antes de viajar confira se a apólice não está vencendo nas últimas e primeiras semanas do ano. É importante cuidar da renovação com antecedência. Não deixe de verificar se as parcelas da proteção estão programadas para serem pagas durante as férias, afinal já pensou em ter um acidente com o veículo e descobrir que o seguro está vencido?

2º – Quem costuma viajar em longas distâncias precisa ficar atento ao limite de quilometragem do guincho da seguradora. O que muitos não sabem é que o limite de quilometragem leva em consideração a ida e o retorno do guincho. Se você possui um limite de 200 Km poderá ser rebocado em até 100Km, os outros 100 Km é para o guincho voltar para a origem. Cerca de 40% dos clientes procuram a opção de guincho Ilimitado para não terem essa preocupação.

3º – Também é importante checar se foram contratadas as coberturas para vidros, faróis, lanternas e retrovisores. Com a evolução tecnológica dos veículos, a reposição de um simples farol pode custar mais de R$ 1.000,00. O valor dessa cobertura compensa o benefício, por isso mais de 87% dos segurados contratam esse opcional.

4º – Se não possui um seguro residencial é a hora de procurar, pois a maioria dos eventos de furto ocorre durante a ausência nas férias. Uma apólice de residência pode custar menos de R$ 500,00 ao ano, fale com o seu corretor.

