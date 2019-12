A Sabemi apresentou o redesenho da marca nesta segunda-feira (16) durante sua convenção anual, no Rio de Janeiro. A revitalização foi um trabalho coordenado pela gerente de marketing da companhia, Márcia Ferla, e representa o momento atual da empresa, que busca estar mais próxima dos clientes. “As empresas, principalmente as longevas, precisam, de tempos em tempos, atualizar a forma de se apresentar, expressa em suas cores, fontes, desenhos e elementos gráficos. A renovação da identidade visual demonstra que estamos em movimento e conectados com a atualidade”, declarou Márcia.

A marca mantém o formato original do triângulo com as curvas, mas apresenta agora traços arredondados e o “S” em evidência. A inscrição do nome da empresa agora tem uma tipografia mais suave, com curvas semelhantes às do triângulo. Também optou-se pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas. A nova identidade visual servirá para organizar todo o portfólio de marcas do grupo. Gradativamente, todos os pontos de contato da marca serão atualizados nas 30 filiais da empresa em todo o Brasil, bem como os materiais institucionais e canais de comunicação.

O anúncio da novidade foi feito no encerramento do primeiro dia da convenção, que reuniu cerca de 120 colaboradores de diferentes estados em um hotel na Barra da Tijuca, para integração e alinhamento de estratégias.

Leia mais: Sabemi recebe autorização parcial da Susep para retornar às operações financeiras

N.F.

Revista Apólice