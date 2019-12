No início de 2020, o Rio de Janeiro vai contar com mais uma sucursal da Porto Seguro. Para reforçar a estratégia de ampliação e consolidação no mercado local, a seguradora dará início à operação da unidade Interior Rio, que atenderá cerca de 500 corretores, abrangendo as regiões Serrana, Norte, Noroeste e Sul do estado. Nesta terça-feira, 17 de dezembro, a seguradora promoverá um evento para oficializar o lançamento da nova unidade e apresentar o novo gerente da Sucursal, Pietro Masello.

“O Rio faz parte da história da companhia. O interior do estado tem um grande potencial de crescimento e é um mercado estratégico para nós, por isso decidimos ampliar nossa presença na região. Os desafios dos últimos anos nos levaram a desenvolver novas estratégias e oportunidades de negócios para a obtenção de resultados operacionais melhores”, destaca Marcos Silva, diretor comercial da organização no estado.

A nova sucursal irá funcionar no mesmo endereço da antiga Regional Petrópolis, na região Serrana do Rio (Rua Benjamim Constant, 222, Centro, Petrópolis).

Leia mais: WhatsApp deverá representar 30% dos atendimentos da Porto Seguro

N.F.

Revista Apólice