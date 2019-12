No dia 16 de dezembro, o Sincor-RN, com apoio do Sindseg-NNE (Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Norte e Nordeste), realizou um bate-papo sobre gestão com profissionais de seguros de Natal e região.

O encontro, voltado ao segmento do mercado segurador, foi ministrado por Geniomar Pereira, diretor Comercial da Rede Lojacorr. Com o tema “Gestão & Cia”, o debate abordou inovação, cooperativismo, comportamento humano, colaboração, planejamento pessoal para o crescimento profissional, experiência do cliente, foco no desenvolvimento, nicho de mercado, rumos do mercado segurador, produção, produtividade, prospecção, proteção, performance, capacitação e análise de resultados.

O palestrante levou aos participantes uma visão completa sobre gestão, suas formas e possibilidades. “Elaboramos essa palestra para trazer dicas aos profissionais de todo o mercado segurador, vindas através de uma forma estruturada de gestão e baseadas em metodologias que permitem um desenvolvimento tanto no âmbito profissional, quanto pessoal”, afirma o diretor.

Para Stênio Max Fernandes de Freitas, gestor da Unidade RH da Lojacorr, o conteúdo apresentado tem foco no crescimento, já que instiga à reflexão, ao planejamento e no direcionamento assertivo dos participantes. Além disso, também é um momento de união da categoria dos profissionais de seguros em prol do desenvolvimento do setor.

N.F.

Revista Apólice