O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, comemorou hoje a taxa de crescimento da arrecadação de 12,6% no setor entre janeiro e outubro de 2019, muito superior à inflação do período e a maior dos últimos seis anos. O dado mostra que os desafios de 2018 foram superados e abre espaço para uma previsão otimista para 2020. O discurso ocorreu no Rio de Janeiro durante o encontro anual que reúne as principais lideranças do mercado de seguros e os dirigentes da FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap. Também estiveram presentes Solange Paiva Vieira, superintendente da Susep, e Leandro Fonseca, diretor-presidente da ANS.

“Alguns acontecimentos importantes impulsionaram o mercado em 2019, como a votação da Reforma da Previdência e os novos marcos regulatórios, que vão desde a Lei da Liberdade Econômica até a prioridade dada, no Congresso Nacional, aos temas reformistas e a desregulamentação da economia. São mudanças que vão elevar o grau de competição entre agentes econômicos, gerando maior eficiência na vida nacional” afirmou Coriolano.

Ele lembrou ainda que o setor se destacou pela resiliência, com aumento de eficiência operacional, ganhos de produtividade e solvência, o que ajudou a ampliar a base de seguros.

Durante a solenidade, Solange lançou para as seguradoras o desafio de oferecerem produtos cada vez mais simples e específicos, com aumento da competição. O objetivo é estimular o crescimento do mercado com redução de preços nos serviços. “Estamos trabalhando com regulamentações para facilitar que o mercado de seguros opere de forma mais simples na palma da mão e que grande parte das operações possam ser feitas pelo celular. O setor ainda tem muito a se desenvolver” disse.

Já Fonseca mostrou o amplo crescimento da adesão da população aos planos de saúde, que hoje já asseguram 47 milhões de pessoas no país. “Temos ainda muito o que fazer para renovar o mercado e acredito que o crescimento econômico do país previsto para 2020 vai acelerar a ampliação do número de segurados”, previu.

O presidente da FenSeg, Antonio Trindade, mostrou também otimismo com o atual cenário de juros e inflação baixos e espera um crescimento da arrecadação do setor de seguros gerais em 2020, visto que, em 2019, seu maior motor, que é o seguro auto, foi muito impactado pela redução das vendas de veículos e, principalmente, pela “concorrência desleal das empresas de proteção veicular”.

Para o presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, esse ano foi desafiador, com várias adversidades, mas é preciso celebrar o crescimento gerado no período. Para ele, o cenário econômico do próximo ano exigirá foco no cliente, transparência e inovação. Os planos de previdência somam R$ 1 trilhão em suas reservas, o que aumenta a responsabilidade das empresas do setor. “Não somos gestores de fundos de investimentos. Somos gestores de planos que garantem a proteção das famílias e o planejamento da qualidade da qualidade de suas vidas”, avaliou.

O presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, mostrou que o grande propósito da entidade é suscitar um amplo debate sobre a regulamentação da cobertura, de forma a permitir a inclusão de um número cada vez mais expressivo da população nos planos de saúde.

Por sua vez, Marcelo Farinha, da FenaCap, mostrou que o mercado mudou completamente e comemorou o retorno do crescimento no patamar de dois dígitos. Ele também salientou a importância do novo marco regulatório do segmento de capitalização.

Prêmio à inovação

Durante a solenidade, foram anunciados os vencedores do 9º Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido pela CNseg, que reconhece as soluções inovadoras para potencializar o mercado de seguros. Braga ficou conhecido por prestigiar a criatividade dos prestadores de serviço do setor segurador.

Nesta edição, 129 projetos foram inscritos nas categorias Produtos e Serviços; Comunicação; e Processos e Tecnologia. Após avaliação, quinze cases foram pré-selecionados e, por fim, os nove vencedores foram revelados na premiação anual. Todos os participantes estão inseridos no mercado de seguros e buscam soluções práticas que podem ser implantadas no dia a dia das empresas e prestadoras de serviço.

“São projetos recentes e já implementados pelas empresas que geraram resultados significativos para os segurados”, afirmou Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora de relações de consumo e comunicação da Confederação. Confira os premiados.

Categoria: Produtos e Serviços

Em primeiro lugar, o projeto escolhido foi o Idoso Bem Cuidado: Integração da cadeia de saúde como estratégia do cuidado, da SulAmérica, e de autoria da Katia Weber com coautores. Trata-se de um programa de promoção à saúde e prevenção de doenças para pessoas a partir de 65 anos, que envolve uma visão geral do paciente e propõe um modelo de atenção integral e personalizada.

Já o segundo e terceiro lugar também foram para a SulAmérica, destinados aos projetos “Médico na Tela – Teletriagem médica por vídeo” e “Auto Vc: Acelerar demais? Só na inovação”, criados, respectivamente, por Viviane Mathias e Patrícia Ornellas, com apoio de coautores. O Médico na Tela é um serviço de teletriagem que possibilita interação entre beneficiários e médicos por meio de videochamada para tirar dúvidas rápidas em casos de baixa complexidade. Já o outro case usa aplicativos para monitorar a direção e o comportamento dos motoristas, que, se apresentarem boas práticas, podem receber brindes e descontos no seguro auto da companhia.

Categoria: Comunicação

A medalha de ouro desta categoria foi para o case da Amil. Desenvolvido por Eduardo Gil e coautores, o JurisHealth é uma multiplataforma com conteúdo educativo e informativo para esclarecer os principais temas que geram judicialização no âmbito de saúde suplementar (planos de saúde).

A prata foi para o projeto Dress CODE – Seu jeito, Sua Agenda, da SulAmérica, de autoria da Julia Nejaime e coautores. O case consiste no conjunto de ações realizadas para o lançamento do novo dress code da seguradora com a intenção de garantir o alinhamento das equipes, aumentar o engajamento e impactar na retenção e atração de talentos a partir de uma mudança cultural na empresa.

Por fim, a medalha de bronze foi para a Liberty Seguros. Sob criação de Luiza Maia, o projeto Mulheres Seguras busca inspirar e capacitar mulheres para que tenham mais representatividade, presença no mercado e em cargos de liderança, e que conquistem cada vez mais salários melhores e justos.

Categoria: Processos e Tecnologia

O pódio máximo desta categoria foi para o case Solicitação de Medicamentos, desenvolvido por Paolo Marini e coautores da SulAmérica. O projeto busca melhorar a experiência do beneficiário que realiza tratamento com medicamentos especiais, além de trazer acolhimento, transparência, segurança e qualidade nos processos.

O segundo lugar ficou com a Seguradora Líder com o projeto Novo Modelo de Prevenção e Combate a Fraudes de autoria da Mariza Trancho e coautores. A meta é garantir à seguradora meios mais eficientes para o gerenciamento dos riscos de fraude em processos de indenização de sinistros do seguro DPVAT e, assim, potencializar a sustentabilidade do produto, principalmente com foco no beneficiário.

Já o projeto Venda Digital, criado por Bruno Ferreira e coautores, consagrou-se em terceiro lugar representando a Mongeral Aegon. A inovação desenvolvida foi a digitalização do processo de venda atual, que utiliza formulários, guias e folders em papel em uma solução digital, que melhora os processos internos e oferece dinamismo.

N.F.

Revista Apólice