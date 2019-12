A Liberty Seguros lançou mais uma forma de pagamento para seus segurados. A opção de contratação das apólices em até 12x sem juros no cartão de crédito está disponível e a novidade já está pronta para produtos Auto da Liberty, Aliro e Indiana.

A condição é válida para os seguros com cotações realizadas a partir do dia 09 de dezembro e renovações de contratos da própria seguradora com vigência a partir do dia 05 de janeiro de 2020. No momento da negociação com o corretor, o cliente pode escolher a quantidade das parcelas, podendo ser 12 ou menos, ficando a critério do segurado.

“Com a nova opção de pagamento, os consumidores podem acertar suas apólices de forma mais simples e acessível, sem pesar em seu orçamento familiar, e corretores passam a ter mais um diferencial na hora de vender seus serviços”, afirma Neide Pinotti, superintendente de Tesouraria da companhia.

N.F.

Revista Apólice