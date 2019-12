No dia 26 de dezembro, das 9 horas ao meio-dia, acontecerá um evento no Centro de Ensino Kuantta com o tema “MP 905: Riscos e cuidados que um corretor precisa tomar antes de se cadastrar em uma autorreguladora”. Quem vai conduzir o debate com os participantes é o idealizador da Consultoria, Arley Boullosa; o especialista em Gerenciamento de Riscos e gestor da Correcta Seguros, Gustavo Mello; o advogado Rodrigo Crespo; e o contador Joelson Casal, que possui mais de 30 anos de experiência como auditor fiscal no Poder Judiciário.

De acordo com Boullosa, falar sobre a MP 905 é essencial para que os participantes compreendam as suas particularidades, além de especificar os detalhes em relação a função de uma autorreguladora no mercado segurador. “Os corretores de seguros foram pegos de surpresa com a MP 905. Ser excluído do Sistema Nacional de Seguros e ter a profissão desregulamentada não estava no radar da categoria. Ninguém esperava que acontecesse e muito menos da forma que foi. Durante o debate vamos falar sobre as implicações e possíveis desdobramentos para os corretores de seguros. O tema é muito rico e existem muitas dúvidas e a participação dos corretores é fundamental”, explicou.

Perguntas como “a quem interessa desregular a profissão de corretor de seguros?”, “as seguradoras irão vender direto ou vão cadastrar sem registro?”, “como fica a situação da categoria?”, “devo me cadastrar em uma autorreguladora?” serão respondidas durante a apresentação. Para participar, basta fazer a inscrição através do whatsapp (21) 99137-2357 ou pelo e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice