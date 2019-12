Uma solução de educação financeira para escolas, incentivando a contratação de previdência privada associada à mensalidade escolar. Essa foi a inovação premiada na terceira edição do Hacka GR1D, hackathon voltado ao desenvolvimento de soluções para o mercado de seguros a partir dos recursos disponíveis na plataforma tecnológica da GR1D Insurance. A maratona de programação durou mais de 36 horas e foi realizada no sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro, na sede da iFood, em Campinas (SP).

Cada integrante da equipe vencedora, a Shiner, levou para casa um iPhone XR. Na segunda colocação, ficou o grupo AumigoBox, que desenvolveu um seguro para animais de estimação associado a clube de assinaturas de produtos pet. Ambas as equipes poderão transformar as suas soluções em negócios independentes, se assim desejarem, após o contato com representantes de aceleradoras e incubadoras presentes no evento.

No total, os mais de 50 competidores formaram os 11 times do hackathon. A maratona começou no sábado de manhã, com os participantes sendo apresentados à companhia e desafiados pelo CEO Renato Terzi, que acompanhou de perto o progresso das equipes durante todo o evento. Em seguida, René de Paula Jr., consultor em tecnologias exponenciais, fez uma palestra para os participantes sobre inovação tecnológica responsável e sustentável.

Ao longo do evento, foram realizadas dezenas de rodadas de mentoria em apoio aos grupos, com a participação de parceiros da insurtech para instrui-los sobre o mercado de seguros, soluções tecnológicas e o uso de APIs, além de oficinas sobre algumas das aplicações oferecidas pela plataforma da empresa a seus clientes.

O 3º Hacka GR1D foi realizado pela Shawee, com apoio de Mongeral Aegon, Travel ACE, Plethora Insurtech, Infocar, Compline, BigDataCorp e Matera, além de contar com profissionais da Alfa Seguros, Zurich Seguros, Metlife e Banco Votorantim.

