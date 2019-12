Otomar Francisco Umann Azeredo foi recentemente nomeado Diretor Técnico do Gboex. Graduado em Administração e pós-graduado em Gestão Empresarial, com experiência em gestão de seguros, análise de demonstrações financeiras e gestão de pessoas, o novo gestor está há 16 anos ao lado do da companhia, primeiramente atuando em atividades vinculadas ao ramo de seguros e, por último, como integrante do Conselho Deliberativo da empresa. “Espero realizar o melhor e contribuir no aprimoramento e no crescimento da organização. Temos profissionais de qualidade e uma equipe engajada. Isso nos dá um bom suporte para administrar com tranquilidade e segurança”, afirma o executivo.

A diretoria técnica tem como responsabilidade toda a sustentação legal e atuarial da entidade, calculando e monitorando as provisões técnicas que garantem os benefícios contratados pelos associados. “Mantemos atendimento personalizado, orientando e prestando informações por telefone e canais online. Cabe à essa diretoria analisar riscos, avaliar e instituir tecnicamente os produtos oferecidos ao mercado”, ressalta o novo diretor.

Azeredo recebe com entusiasmo o novo cargo. “Abraçar esta nova missão é uma satisfação e um desafio, pois os aspectos técnicos e normativos das áreas de previdência e seguros, além de complexos, estão em permanentemente evolução”, declara.

Para sua gestão, adianta que terá um olhar atento às novas tecnologias. “Estamos na era da inteligência artificial e o avanço das tecnologias exige de todos nós. Creio que a base que nos norteia passa por enxergar o mercado com outros olhos e descobri-lo a cada dia, evoluir tecnologicamente e aprimorar os canais de atendimento com nossos clientes”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice