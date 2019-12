Em 2019, a Fundación Mapfre investiu R$ 3,7 milhões em programas sociais de 14 entidades, beneficiando mais de 17 mil pessoas em 13 estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Por meio de projetos sociais voltados à educação, saúde, nutrição e capacitação profissional, a entidade fomenta o trabalho desenvolvido por essas associações, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e inclusão social dos beneficiados.

“O acesso à informação e a autonomia para que as pessoas tenham capacidade de decisão são fundamentais para que expandam suas oportunidades e compreendam as novas realidades deste mundo em constante mudança. Cada vez mais o investimento social tem se tornado indispensável para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária”, afirma Fernando Pérez-Serrabona, representante da organização no Brasil.

Confira a lista de entidades e projetos apoiados pelo programa:

