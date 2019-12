Alinhada à estratégia do Grupo Rede D’Or São Luiz, do qual faz parte, a D’Or Consultoria acaba de expandir sua atuação no Nordeste. Já presente em Salvador, a empresa acelera o crescimento na região por meio da associação com a SaúdeCorp, localizada em Recife.

A corretora pernambucana tem como especialidade a comercialização de planos de saúde e odontológicos empresariais, se destacando pela gestão de riscos com foco na redução de custos. Sua carteira de mais de 300 clientes movimentou R$ 88 milhões em prêmio e cresceu 22% no último ano.

“Graças à experiência e capacidade técnica dos sócios-fundadores, Jair Medeiros e Evyo de Mello, encontramos na SaúdeCorp um alinhamento natural de objetivos”, explica Bruno Iannuzzi, CEO da companhia.

“Nossa expectativa é fazer a unidade em Recife dobrar de tamanho em 2020, firmando parcerias estratégicas com as operadoras e corretores da região. Em paralelo, daremos continuidade à nossa estratégia de avançar no Nordeste por meio do AceleraD’Or, buscando mais interessados em participar do programa”, completa.

Já o diretor executivo da SaúdeCorp acredita que a união irá agregar ainda mais benefícios e tecnologia aos clientes. “Certamente essa sociedade fortalecerá o relacionamento com os principais parceiros do mercado”, reforça Mello.

Com 1,5 milhão de habitantes, a capital de Pernambuco conta com quatro hospitais da Rede, que atendem 327 mil pacientes ao ano. São eles o Hospital Esperança Recife, Hospital Esperança Olinda, Hospital Memorial São José e Hospital São Marcos.

A chegada da SaúdeCorp acontece no mesmo mês da aquisição da carioca Four Corretora, ambas como parte do modelo de negócio AceleraD’Or. Por meio do programa, a empresa atua como aceleradora de pequenas e médias corretoras, o que vem gerando resultados expressivos em curto prazo. A expectativa da empresa é fechar o ano de 2019 com R$ 3 bilhões em prêmio.

N.F.

Revista Apólice