A Carpenter Marsh Fac anunciou hoje a nomeação de Carlos Rivera como seu CEO.

Baseado em Bogotá, Rivera reportará a Dean Klisura, presidente Global de Placement and Advisory Services da companhia, e a Ricardo Brockmann, CEO da Marsh América Latina e Caribe. Em seu papel, o executivo focará no desenvolvimento das capacidades de mercado da empresa, expandindo suas relações com o mercado segurador.

Rivera trabalhou na Marsh por quase 20 anos e ocupou posições de liderança em Londres e em diversos países da América Latina. Recentemente, ele ocupou o cargo de líder de Placement para a América Latina, no qual gerenciou as capacidades de colocação do negócio em toda a região.

A Marsh também anunciou que o executivo será sucedido por Paula Lopes. Baseada em São Paulo, ela reportará à Klisura e Brockmann. A executiva se juntou à organização em 2008 e ocupou diversas posições de liderança, mais recentemente como líder de Placement no Brasil. Ela iniciou sua carreira em seguros há 20 anos e trabalhou para diversas empresas, incluindo Itau, Mapfre e Allianz.

Sobre as nomeações, Klisura disse: “Carlos é um líder respeitado, que possui uma compreensão dos mercados regionais de seguros e de estratégias de colocação em toda a América Latina. Paula traz anos de experiência e sucesso para a liderança em colocação na região. Estou ansioso para trabalhar com ambos, ajudando os nossos clientes em toda a região da América Latina”.

“Desde o seu lançamento no início deste ano, a empresa reuniu toda a gama de soluções e capacidades ao redor da Marsh & McLennan para beneficiar os clientes da região. Com sua experiência global, Rivera é o líder ideal para levar a organização ao próximo nível de seu desenvolvimento, ” disse James Nash, CEO Internacional da Guy Carpenter.

N.F.

Revista Apólice