Para trazer mais tranquilidade e segurança aos frequentadores e organizadores dos eventos, a Capemisa Seguradora traz de volta o produto Vida Eventos. A partir de agora, o seguro permite customização por grupos, com ampliação e diferenciação do capital segurado, maior abrangência da cobertura, até com traslados, em alguns casos e mais autonomia na cotação.

Além de congressos, festivais, eventos corporativos, rodeios, feiras e shows, a contratação do seguro da companhia também pode ser feita por pessoa física para todo tipo de confraternização, como casamentos, pescarias, churrascos, competições de futebol e até almoços de comemoração em família. O produto garante cobertura para mais de 30 tipos de eventos, a partir de duas vidas. O grupo segurável pode incluir o público participante, produtores, artistas, entre outros.

“Há um projeto de lei que exige seguro para eventos em tramitação no Congresso e decisões em diversos tribunais entendendo que os organizadores são responsáveis pela integridade física do participante. O Brasil realiza mais de 590 mil eventos e 87,2% dos espaços ainda não exigem a contratação de seguro. Então, para proteção de todos, é fundamental que cada vez mais estimulemos esse debate, inclusive para aqueles eventos de menor porte e que menos imaginamos que algum imprevisto possa acontecer, como formaturas e palestras, por exemplo”, afirma o diretor Comercial da seguradora, Fabio Lessa.

A companhia começa a trabalhar o produto já a partir desta semana, com lançamento para corretores em diversas capitais do país. Nesses encontros, o time comercial fará palestras com dicas sobre como identificar oportunidades nesse segmento pelo Brasil. Essa solução também poderá ser comercializada na plataforma de cotação da organização, com menos burocracia para o cliente, mais agilidade no processo, flexibilização na composição do prêmio e todo o acompanhamento online.

N.F.

