A próxima edição do Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, em 2020, será dias 14 e 15 de maio, daqui a exatos 150 dias. A procura pelo evento tem sido grande. O evento será no Hotel Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu. Até o momento, 18 patrocinadores já confirmaram presença.

De acordo com o Coordenador do Brasesul 2020, José Antonio de Castro, o interesse tem sido grande pois na edição de 2018, em Florianópolis, o evento superou as expectativas, registrando mais de 2.300 participantes. “Estamos trabalhando com muito entusiasmo para que o próximo seja ainda melhor”, ressalta Castro.

Os membros da Comissão Organizadora, que em novembro e dezembro participaram de reuniões de trabalho em Curitiba, preparam uma programação a altura da importância do segmento para o mercado. De acordo com Castro, a programação discutirá muitos temas atuais de um mercado que está em constante mudança. A temática será Customer Sucess – Fidelize, Diversifique e Monetize. “Teremos também duas Arenas, de 60 lugares cada, espaços dentro da feira para os seguradores apresentarem novidades aos corretores”, complementa.

SAIBA MAIS: Veja as empresas que participaram do Brasesul 2018

O Brasesul 2020 é o maior evento do mercado de seguros do Sul do Brasil e é organizado pelos Sincor´s do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inscrições

Corretores de Seguros de todo o país podem se inscrever. Se forem associados a algum Sincor a taxa é de R$ 165,00. Caso não sejam, R$ 310,00. As reservas para hospedagem também já podem ser feitas. Aqui vale um alerta: para que os interessados não deixem para a última hora, pois já há hotéis com acomodações esgotadas. Aproveitem os valores de inscrição, antes de qualquer alteração.

No site da Organizadora, a Tô Indo Viagens & Eventos, já estão listados os valores de inscrições para outras categorias de participantes e toda a rede hoteleira, com tarifas negociadas. O site é o www.brasesul.com.br

K.L.

Revista Apólice